Perde Arkası - ABD’nin Dedeağaç’taki askeri yığınağı ne için?

ABD yönetimi Yunanistan'ın Türkiye sınırının hemen yanıbaşındaki Dedeağaç'a büyük bir askeri yığınak yapıyor. Söz konusu yığınakta helikopterlerin yanı sıra kara taarruz aracı olan tanklardan da yüzlerce bulunuyor. Suriye'nin kuzeyinde teröristlere binlerce TIR dolusu silah yardımı yapan ABD, bu kez Türkiye'yi Batı'dan kuşatmaya mı çalışıyor? ABD'nin Yunanistan'a yönelik bu askeri sevkiyatının arkasındaki gizli planı perde arkası haberimizde...

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