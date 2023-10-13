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Pençe-Kilit'te Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya şehit oldu

A Haber
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Giriş: 13.10.2023 09:06
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya'nın şehit olduğunu bildirdi.
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