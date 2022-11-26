26 Kasım 2022, Cumartesi
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Pençe Kilit şehidi Duabey Onur Öztürkmen’in son görüntüleri ortaya çıktı! “Hazırım şu an her şeye”
Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 25 Kasım 2022 tarihinde Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu. Pençe Kilit şehidi Öztürkmen'in, roketli saldırı öncesi, elindeki silah ile video çektiği anlar ortaya çıktı.