Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe Kilit bölgesinde Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olduğu belirtildi. Diğer yandan yapılan açıklamada 5 teröristin de öldürüldüğü kaydedildi. İşte detaylar..

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