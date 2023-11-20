20 Kasım 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit oldu

Pençe Kilit bölgesinden acı haber! Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit oldu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2023 17:25
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Pençe Kilit bölgesinde Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olduğu belirtildi. Diğer yandan yapılan açıklamada 5 teröristin de öldürüldüğü kaydedildi. İşte detaylar..
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Pençe Kilit bölgesinden acı haber
Pençe Kilit bölgesinden acı haber
Kalıcı konutlar hangi aşamada?
Kalıcı konutlar hangi aşamada?
Katil Netanyahu gidici mi?
Katil Netanyahu gidici mi?
Gazzeli hastalar Türkiye’de!
Gazzeli hastalar Türkiye’de!
Sahra hastaneleri için kritik açıklama
Sahra hastaneleri için kritik açıklama
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!
Esirlerin aileleri acil ateşkes istiyor
Esirlerin aileleri "acil ateşkes" istiyor
Türkiye düşmanı sanatçının elini öptü
Türkiye düşmanı sanatçının elini öptü
Gazzeli hastalar Ankara’da!
Gazzeli hastalar Ankara'da!
MİT’ten Kuzey Irak’ta nokta operasyon
MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon
AK Parti’nin adayları belli oldu mu?
AK Parti'nin adayları belli oldu mu?
İYİ Parti’de peş peşe istifalar yaşanıyor
İYİ Parti'de peş peşe istifalar yaşanıyor
Daha Fazla Video Göster