PCR testi uygulaması başladı! Laboratuvarlarda yoğunluk var mı?

6 Eylül'den itibaren toplu taşıma ve iş yerleri için aşı olmayanlara PCT testi zorunluluğu getirilmişti. Peki laboratuvarlarda yoğunluk var mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altuğ’un konuğu olan laboratuvar koordinatörü olan Dr. Fevzi Nuri Aydın A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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