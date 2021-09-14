14 Eylül 2021, Salı
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PCR testi uygulaması başladı! Laboratuvarlarda yoğunluk var mı?
6 Eylül'den itibaren toplu taşıma ve iş yerleri için aşı olmayanlara PCT testi zorunluluğu getirilmişti. Peki laboratuvarlarda yoğunluk var mı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Ece Altuğ’un konuğu olan laboratuvar koordinatörü olan Dr. Fevzi Nuri Aydın A Haber canlı yayınında değerlendirdi.