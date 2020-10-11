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Paşinyan, Türkiye ve Rusya’yı karşı karşıya getirmek istedi!

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Giriş: 11.10.2020 22:43
Güncelleme:11.10.2020 22:44
Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Karabağ kriziyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın küreselcilere yakın bir isim olduğunu kaydeden Tayiz, Paşinyan’ın, Karabağ’da Türkiye ile Rusya’yı karşı karşıya getirmek istediğini söyledi.

Kurtuluş Tayiz şu ifadeleri kullandı:

Son 1 haftalık zaman içerisinde, Ermenistan'ın provokasyonları neticesinde başlayan operasyonlarda şöyle bir muamma oluştu. Paşinyan, Ermenistan tarafı neden Azerbaycan'a saldırdı? Çünkü çok inanılmaz bir zayiat var, bunun bedelini ödüyor. Belki Paşinyan'ı da götürebilecek bir süreci ateşlediler.

PAŞİNYAN TÜRKİYE İLE RUSYA'YI KARŞI KARŞIYA GETİRMEK İSTEDİ

Benim burada bulabildiğim en mantıklı yanıt şu; 'Aslında Paşinyan da bir kukla ondan bir provokasyon çıkarmasını istediler, Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirebilecek, küreselcilerin adamı. Paşinyan'la ilgili zaten genel değerlendirme bu; küreselcilerin adamı. Zaten Ermenistan'daki Rus hakimiyeti ayrı bir mesele, Paşinyan'ın itibarını en yerle bir eden çıkışı Putin yaptı. Telefonuna çıkmaması, Karabağ'ın Ermenistan toprağı olmadığının altını çizdi, en büyük darbeyi Putin vurdu. Ödenen bedele baktığımızda; çünkü büyük bir bozgun yaşanıyor, büyük bir zayiat var. Ordu da gitti Paşinyan da gidecek, ağır bedeller çıkacak. Peki nedir o zaman? Evet küreselciler kendi kukla devlet adamlarından olan Paşinyan'dan bir provokasyon çıkarmasını istedi belki burada Rusya ile Türkiye ciddi bir biçimde karşı karşıya gelir diye.

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