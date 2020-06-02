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Pascal Nouma Türk polisini örnek gösterdi | Video

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Giriş: 02.06.2020 12:55
Güncelleme:02.06.2020 13:05
Spor dünyasının da tek yürek olduğu gündeme dair çarpıcı bir açıklama da eski Beşiktaşlı futbolcu Pascal Nouma'dan geldi. ABD'deki polis şiddetini sosyal medya üzeriden yaptığı anlamlı paylaşımla protesto eden Nouma, Türk polisini örnek gösterdi. Pascal sosyal medya hesabından Türk polisiyle çektirdiği fotoğrafları paylaştı ve "Türk polisini seviyorum ve benim polisim" notunu düştü. Türk polis teşkilatına desteğini gösteren Pascal Nouma'nın söz konusu paylaşımı sosyal medyaya binlerce beğeni aldı.
Pascal Nouma Türk polisini örnek gösterdi
Pascal Nouma Türk polisini örnek gösterdi
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