'Parti garip insanların elinde' dedi kurultay sinyali verdi | CHP'li isimden A Haber'e flaş açıklamalar

Cumhuriyet Yazarı Barış Pehlivan, CHP'li eski vekil İlhan Cihaner'in, CHP içinde bir dönüşüm başlatmak için harekete geçeceğini yazdı. A Haber'e konuşan eski CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen de parti içerisinde çalışma yürüttüklerini söyledi. "Muhalifler CHP'de çoğunlukta" diyerek, kurultay için imza toplayacaklarının sinyalini verdi. Öte yandan Sevigen açıklamasının son bölümünde ise "Yeni bir hareket var. Ayrılan Muharrem arkadaşımız var, ayrılan Sarıgül var... Parti o kadar garip insanların elinde ki enteresan! Tabanı olmayan, ili olmayan, ilçesi olmayan, köyü olmayan, kasabası olmayan insanların elinde..." ifadelerini kullandı.

A Haber'e özel açıklamalarda bulunan eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, partinin mevcut yönetiminden rahatsızlıklar duyulduğunu dile getirdi.

Sevigen yaptığı açıklamada, "Daha önce milletvekili yaptığımız Aykan Erdemir Amerika'da Fetullah Gülen'in yanında, Bursa'dan geldi şimdi orada Türkiye aleyhine komisyonlar kurmuşlar, dernekler kurmuşlar, Türkiye aleyhine propagandalar yapıyorlar" dedi. Bu duruma tepki de gösteren Sevigen, "Bunları kim getirdi bu partiye, kim bunları milletvekili yaptı, bunları sorgulamayacak mıyız? Bunları sorguladığımız zaman bize kızamazlar" ifadelerine yer verdi.

"CHP'LİLERİN AYAĞA KALKMASINI İSTİYORUM"

Açıklamalarına devam eden Sevigen, "Daha o kadar çok çoğaltacak isim var ki bunları kim aldı partiye? Bunları kim getirdi bu partiye, kim bunları milletvekili yaptı, bunları sorgulamayacak mıyız? Bunları sorguladığımız zaman bize kızamazlar. Partiyi böyle değiştireceklerse partiyi değiştiremezler. Bu partiyi değiştiremezler. Ben bütün CHP'lilerin ayağa kalkmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'li İlhan Cihaner'in başlattığı imza kampanyasına değinen Sevigen, "Cihaner başlatmış biliyorsunuz, bir imza kampanyasına gidiyor. Bizim arkadaşların bir kısmı da böyle bir düşünce içerisindeler. Aslında muhalefet çoğunlukta CHP'de. Değişik gruplarda Trabzon milletvekili Haluk Peşken var, Umut Oran var, diğer arkadaşlarımız var, bizler varız..." şeklinde konuştu.

"PARTİ GARİP İNSANLARIN ELİNDE..."

Sevigen açıklamasının son bölümünde ise "Yeni bir hareket var tekrar. Ayrılan Muharrem arkadaşımız var, ayrılan Sarıgül var... Parti o kadar garip insanların elinde ki enteresan! Tabanı olmayan, ili olmayan, ilçesi olmayan, köyü olmayan, kasabası olmayan insanların elinde..." ifadelerine yer verdi.