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Pakistan’da tren raydan çıktı! Dehşet anları kamerada

Pakistan’da tren raydan çıktı! Dehşet anları kamerada

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.02.2025 12:47
Pakistan'da Lahor şehrinden Karaçi'ye giden bir yolcu treni kaza yaptı. 3 vagon raydan çıktı. Bölgele sevk edilen kurtarma ekipleri trendeki yolcuları tahliye etti. Kazada yaralanan olmadı. Kazanın ardından tren seferleri askıya alındı, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kazanın yaklaşık 200 yıllık ahşap rayın kırılması sebebiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
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Pakistan’da tren raydan çıktı! Dehşet anları kamerada
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