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Öztürk Yılmaz’dan CHP’ye dolar tepkisi: Çöküş algısı yaratmak siyasi namussuzluktur

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Giriş: 24.12.2021 15:27
Güncelleme:24.12.2021 15:30
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP yönetimini çok sert sözlerle eleştirdi. Öztürk Yılmaz, ''Türkiye çöküşe gidiyor algısı yaratmak siyasi namussuzluktur'' diyerek eski partisine adeta ateş püskürdü. İşte ayrıntılar…
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