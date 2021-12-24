24 Aralık 2021, Cuma
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Öztürk Yılmaz’dan CHP’ye dolar tepkisi: Çöküş algısı yaratmak siyasi namussuzluktur
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında CHP yönetimini çok sert sözlerle eleştirdi. Öztürk Yılmaz, ''Türkiye çöküşe gidiyor algısı yaratmak siyasi namussuzluktur'' diyerek eski partisine adeta ateş püskürdü. İşte ayrıntılar…