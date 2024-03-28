28 Mart 2024, Perşembe
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Özgür Özel'e suç duyurusu! 15 Temmuz Derneği tepki çeken sözler nedeniyle harekete geçti
CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, bu kez de 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkanlara hakaret etti. 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği, özel hakkında suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldi. 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Turunç, "Kullanmış olduğu söz son derece rahatsız etti. Gece geç vakitlere kadar onlarca telefon aldım. Bu konuda bizim ortaya koyacağımız yasal bir süreç vardı. CHP Genel Başkanı adına suç duyurusunda bulunacağız." dedi.