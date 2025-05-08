Özgür Özel’e saldırı ve Tanrıkulu’nun mesajı! Saldırıda güvenlik açığı var mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel' e yönelik saldırı siyasetin gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Gerek güvenlik konusu gerekse CHP’li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yapılıyor. Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı "Veysal Tipioğlu" güvenlik açığı olmadığını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN