08 Mayıs 2025, Perşembe
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Özgür Özel'e saldırı ve Tanrıkulu'nun mesajı! Saldırıda güvenlik açığı var mı?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel' e yönelik saldırı siyasetin gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Gerek güvenlik konusu gerekse CHP’li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yapılıyor. Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı "Veysal Tipioğlu" güvenlik açığı olmadığını söyledi.