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Özgür Özel’e saldırı ve Tanrıkulu’nun mesajı! Saldırıda güvenlik açığı var mı?

Özgür Özel'e saldırı ve Tanrıkulu'nun mesajı! Saldırıda güvenlik açığı var mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.05.2025 19:57
Güncelleme:08.05.2025 19:59
CHP Genel Başkanı Özgür Özel' e yönelik saldırı siyasetin gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Gerek güvenlik konusu gerekse CHP’li Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmeler yapılıyor. Meclis Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı "Veysal Tipioğlu" güvenlik açığı olmadığını söyledi.
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Özgür Özel’e saldırı ve Tanrıkulu’nun mesajı! Saldırıda güvenlik açığı var mı?
Özgür Özel’e saldırı ve Tanrıkulu’nun mesajı!
Özgür Özel'e saldırı ve Tanrıkulu'nun mesajı!
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