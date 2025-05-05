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Özgür Özel’e saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Saldırganın MASAK raporu-HTS kaydı istendi

Özgür Özel'e saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Saldırganın MASAK raporu-HTS kaydı istendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 14:33
Güncelleme:05.05.2025 14:33
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırı soruşturmasında yeni bir gelişme var. Saldırgan hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Özgür Özel'e saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Saldırganın MASAK raporu-HTS kaydı istendi A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. Kutludağ, “Soruşturma derinleştirilmişti. HTS kayıtları ve MASAK raporları da istenmiş durumda. Hesap giriş-çıkışları tespit edilecek. Birileri ile konuştu mu, konuşmadı mı işte bu soruların cevapları netleştirilmeye çalışılıyor. Az önce yine bir bilgi geldi bizlere. Taksim’de kaldığı otel sahibi ifadeye çağrıldı.” dedi.
Özgür Özel’e saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Saldırganın MASAK raporu-HTS kaydı istendi
Özgür Özel’e saldırı soruşturmasında yeni gelişme!
Özgür Özel'e saldırı soruşturmasında yeni gelişme!
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