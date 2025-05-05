CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fiziki saldırı soruşturmasında yeni bir gelişme var. Saldırgan hakkında MASAK raporu ile HTS kayıtları istendi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Özgür Özel'e saldırı soruşturmasında yeni gelişme! Saldırganın MASAK raporu-HTS kaydı istendi A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı. Kutludağ, “Soruşturma derinleştirilmişti. HTS kayıtları ve MASAK raporları da istenmiş durumda. Hesap giriş-çıkışları tespit edilecek. Birileri ile konuştu mu, konuşmadı mı işte bu soruların cevapları netleştirilmeye çalışılıyor. Az önce yine bir bilgi geldi bizlere. Taksim’de kaldığı otel sahibi ifadeye çağrıldı.” dedi.