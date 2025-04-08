Özgür Özel’den muhaliflere gözdağı! Güç savaşında kazanan ’Özgür Özel’

CHP'de olağanüstü kurultay sona erdi ancak tartışmalar bir türlü dinmiyor. Özgür Özel’in parti içi muhaliflerin üzerini çizerek genel başkan seçilmesinin ardından, kulislerde "Özel tek adam" yorumları yapılmaya başlandı. Partideki tek kriz bu da değil. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, beraberinde 5 meclis üyesiyle birlikte CHP’den istifa etti. Yılmaz, genel merkezi zehir zemberek sözlerle suçladı. CHP’li belediyelerde çevre katliamları devam ederken, belediye meclis toplantılarında da kavga ve küfür eksik olmuyor. İşte CHP cephesinde yaşanan son skandallar.

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