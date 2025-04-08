08 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özgür Özel'den muhaliflere gözdağı! Güç savaşında kazanan 'Özgür Özel'
Özgür Özel’den muhaliflere gözdağı! Güç savaşında kazanan ’Özgür Özel’

Özgür Özel'den muhaliflere gözdağı! Güç savaşında kazanan 'Özgür Özel'

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2025 22:16
CHP'de olağanüstü kurultay sona erdi ancak tartışmalar bir türlü dinmiyor. Özgür Özel’in parti içi muhaliflerin üzerini çizerek genel başkan seçilmesinin ardından, kulislerde "Özel tek adam" yorumları yapılmaya başlandı. Partideki tek kriz bu da değil. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, beraberinde 5 meclis üyesiyle birlikte CHP’den istifa etti. Yılmaz, genel merkezi zehir zemberek sözlerle suçladı. CHP’li belediyelerde çevre katliamları devam ederken, belediye meclis toplantılarında da kavga ve küfür eksik olmuyor. İşte CHP cephesinde yaşanan son skandallar.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’den muhaliflere gözdağı! Güç savaşında kazanan ’Özgür Özel’
Özgür Özel’den muhaliflere gözdağı!
Özgür Özel'den muhaliflere gözdağı!
Başkan Erdoğan, İmralı heyeti ile görüşecek
Başkan Erdoğan, İmralı heyeti ile görüşecek
Rapçi ’Massaka’ gözaltına alındı!
Rapçi 'Massaka' gözaltına alındı!
Yaşar Uçar’ın eşi A Haber’e konuştu!
Yaşar Uçar'ın eşi A Haber'e konuştu!
Diplomaside yoğun hafta!
Diplomaside yoğun hafta!
Trump’tan Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler
Trump'tan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler
Başkan Erdoğan’dan Özel’e yolsuzluk tepkisi!
Başkan Erdoğan'dan Özel'e "yolsuzluk" tepkisi!
İşçileri tehdit eden CHP’li meclis üyesi Korkmaz’a tehdit soruşturması!
İşçileri tehdit eden CHP’li meclis üyesi Korkmaz’a “tehdit” soruşturması!
Geçmişten bugüne cunta tarihi ve CHP gerçeği!
Geçmişten bugüne cunta tarihi ve CHP gerçeği!
Beşiktaş’ta gece kulübü yangını davası! Bir sanık adli kontrolle tahliye edildi
Beşiktaş'ta gece kulübü yangını davası! Bir sanık adli kontrolle tahliye edildi
Yumurta fiyatlarıyla kim oynuyor?
Yumurta fiyatlarıyla kim oynuyor?
Hamile kadının cinayet şüphelileri yakalandı
Hamile kadının cinayet şüphelileri yakalandı
Daha Fazla Video Göster