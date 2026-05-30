Kılıçdaroğlu'ndan CHP’yi sarsan ‘FETÖ’ itirafı: "Koynumda beslediğim gafiller için özür dilerim!"

CHP Genel Merkezi’nde 'Mutlak Butlan' fırtınası eserken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini zehir zemberek açıklamalarla bozdu. Parti içine sızan FETÖ ajanlarından market poşetlerindeki rüşvet paralarına, pavyon masalarındaki delege pazarlıklarından sırtına saplanan hançerlere kadar itiraf niteliğinde iddialarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sert konuşacağım, hesap soracağım" diyerek büyük hesaplaşmanın fitilini ateşledi. Gazeteci Melik Yiğitel ve Hukukçu Av. Yurdal Kılıçer, A Haber canlı yayınında Kılıçdaroğlu’nun bu tarihi çıkışını ve CHP’deki derin çatlağı tüm detaylarıyla deşifre etti.