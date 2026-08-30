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3 DAKİKA - Suriye’de tarihi dönüm noktası: SDG feshedildi, teröristan planı çöktü!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

3 DAKİKA - Suriye’de tarihi dönüm noktası: SDG feshedildi, teröristan planı çöktü!

Suriye'nin kuzeyinde dengeleri değiştirecek en kritik gelişme yaşandı ve terör örgütü PKK/YPG’nin paravan yapılanması SDG, elebaşı Mazlum Abdi’nin açıklamasıyla feshedildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2015 yılından bu yana sergilediği tavizsiz duruş ve “Güneyimizde bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” haykırışı, 11 yılın sonunda terör koridoru hayallerini yıkarak bölgede yeni bir dönemin kapısını araladı.

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