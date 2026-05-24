Özgür Özel destekçilerinden Kılıçdaroğlu cephesine ağır küfürler! 'Allah belanı versin! Köpekler...'

CHP Genel Merkezi önünde, Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkan olması sonrası partililer arasında gerginlik yaşandı. Kılıçdaroğlu destekçileri ile Özgür Özel’e yakın gruplar arasında çıkan tartışmada su şişeleri havada uçuştu. Yaşanan gerginlik sırasında bazı kişilerin milletvekillerine yönelik “Orhan Sarıbal Allah senin belanı versin”, “O... çocukları” ve “Köpekler” şeklinde hakaret ettiği duyuldu.