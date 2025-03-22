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Özel’in sokak çağrısı | İstanbul Valisi Gül: Bu kirli tezgâha asla geçit yok

Özel’in sokak çağrısı | İstanbul Valisi Gül: Bu kirli tezgâha asla geçit yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 13:40
Güncelleme:22.03.2025 13:41
Özgür Özel’in sokak çağrısından sonra İstanbul’da ortalık karıştı. Konuya dair açıklama yapan Vali Davut Gül, “Vatandaşlarımızı kışkırtıp güvenlik güçlerimizle çatıştıran provokatörler ve onlara alet olanlar açık bir suç işlemektedir. Güvenlik kuvvetlerimiz, hemşehrilerimizin huzuru için gerekli durumlarda, gereken ölçüde müdahalede bulunmaktadır. Bu kirli tezgâha asla geçit yok! Hem maşalar hem kuklalar yargı önünde hesap verecek.” dedi.
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Özel’in sokak çağrısı | İstanbul Valisi Gül: Bu kirli tezgâha asla geçit yok
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