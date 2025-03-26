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Özel’in boykot çağrısı | Başkan Erdoğan: Milletimiz yerli markaları yem etmez

Özel’in boykot çağrısı | Başkan Erdoğan: Milletimiz yerli markaları yem etmez

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.03.2025 15:23
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Başkan Erdoğan, “Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkartmayı, ihracatında lider ülkeler konumuna taşımayı arzu ediyoruz. Toog'u sözde boykot listesine aldılar. Kendini bilmezleri millet takdirine havale ediyoruz. Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan yerli markayı 3-5 muhterisin faşizan söylemlerine yem etmeyecektir.” dedi.
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Özel’in boykot çağrısı | Başkan Erdoğan: Milletimiz yerli markaları yem etmez
Milletimiz yerli markaları yem etmez
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