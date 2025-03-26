26 Mart 2025, Çarşamba
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Özel’in boykot çağrısı | Başkan Erdoğan: Milletimiz yerli markaları yem etmez
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı’nda konuştu. Başkan Erdoğan, “Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkartmayı, ihracatında lider ülkeler konumuna taşımayı arzu ediyoruz. Toog'u sözde boykot listesine aldılar. Kendini bilmezleri millet takdirine havale ediyoruz. Milletimiz bu ülkede üreten, istihdam sağlayan yerli markayı 3-5 muhterisin faşizan söylemlerine yem etmeyecektir.” dedi.