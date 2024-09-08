08 Eylül 2024, Pazar
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Özel yurt fiyatları ev kiralarıyla yarışıyor!
Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu yerleştirme sonuçları açıklandı. Devlet yurtlarda yer bulamayan velilerin özel yurt arayışları hızlandı. Üniversitelerin en yoğun olduğu İstanbul'da yurt fiyatları cep yakıyor. Ankara ve İzmir'de de yurt fiyatları kiralarla yarışıyor.