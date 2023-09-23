Özel komisyonlar ne yapacak? Okullarda özel komisyon kurulacak

Bu sene liseye başlayan öğrenciler için sınıfta kalma geri geldi. Artık öğrencilerin ders notları ve devamsızlıkları daha önemli. Bakanlık, risk taşıyan öğrencilerin takibi ve erken müdahale için okullarda komisyon kurulmasına karar verdi. Peki özel komisyonlar nasıl oluşturulacak, ne yapacaklar? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan eğitimci Semra Hamzaoğlu değerlendirdi.

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