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Özel komisyonlar ne yapacak? Okullarda özel komisyon kurulacak

A Haber
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Giriş: 23.09.2023 12:07
Bu sene liseye başlayan öğrenciler için sınıfta kalma geri geldi. Artık öğrencilerin ders notları ve devamsızlıkları daha önemli. Bakanlık, risk taşıyan öğrencilerin takibi ve erken müdahale için okullarda komisyon kurulmasına karar verdi. Peki özel komisyonlar nasıl oluşturulacak, ne yapacaklar? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan  eğitimci Semra Hamzaoğlu değerlendirdi.
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