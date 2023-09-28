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Özbekistan'da şiddetli patlama! Bir depoda meydana gelen patlamada çok sayıda yaralı var

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Giriş: 28.09.2023 09:17
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te şiddetli bir patlama meydana geldi. Bir şirket deposunda meydana gelen patlama nedeniyle yaralananlar olduğu duyuruldu.
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