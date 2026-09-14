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Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Kurtlar Vadisi Pusu senaristleri neden ifadeye çağrıldı?
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kozinoğlu soruşturmasında yeni perde: Kurtlar Vadisi Pusu senaristleri neden ifadeye çağrıldı?

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin senaristlerinin ifadeye çağrılması gündeme damga vururken, dizideki "Kazım Kaşifoğlu" karakteri ve bazı sahneler savcılığın inceleme başlıkları arasında yer aldı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında soruşturmanın geldiği noktayı ve gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

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