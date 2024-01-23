Otomobil piyasası ne durumda? 2024'ün 2. el piyasası için toparlanma yılı olacak

Yeni yıl ile birlikte otomobil fiyatlarında önemli değişiklikler yaşandı. Beklentiler neler olduğunu A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Göksel Erkoyuncu anlattı.

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