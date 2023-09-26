26 Eylül 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Otobüs ve metrolar neden arızalanıyor? İstanbul ulaşımında neler oluyor?
İstanbul'da toplu ulaşımda otobüs ve metro arızaları arttı. Belediye otobüsü ve metro bakımları zamanında yapılmıyor mu? Otobüs ve metrolar neden arızalanıyor? Belediye otobüsü ve metrolarda yaşanan arızalar neden arttı? Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı olan Abdullah Özdemir yaşananları değerlendirdi.