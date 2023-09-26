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Otobüs ve metrolar neden arızalanıyor? İstanbul ulaşımında neler oluyor?

A Haber
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Giriş: 26.09.2023 15:55
İstanbul'da toplu ulaşımda otobüs ve metro arızaları arttı. Belediye otobüsü ve metro bakımları zamanında yapılmıyor mu? Otobüs ve metrolar neden arızalanıyor? Belediye otobüsü ve metrolarda yaşanan arızalar neden arttı? Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı olan Abdullah Özdemir yaşananları değerlendirdi.
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