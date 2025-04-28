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Otelde hangi sırların üstüne bant çekildi? İBB soruşturması nerelere uzanabilir?

Otelde hangi sırların üstüne bant çekildi? İBB soruşturması nerelere uzanabilir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 11:48
İBB’ye yönelik 2. dalgada yakalananların sayısı 52’ye çıkarken ifade işlemleri sürüyor. Ekrem İmamoğlu’nun ise para kasalarıyla buluştuğu otelde kameraların bantlanması ve taşınan bavullar merak konusu oldu. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.
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Otelde hangi sırların üstüne bant çekildi? İBB soruşturması nerelere uzanabilir?
Otelde hangi sırların üstüne bant çekildi?
Otelde hangi sırların üstüne bant çekildi?
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