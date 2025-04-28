28 Nisan 2025, Pazartesi
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Otelde hangi sırların üstüne bant çekildi? İBB soruşturması nerelere uzanabilir?
İBB’ye yönelik 2. dalgada yakalananların sayısı 52’ye çıkarken ifade işlemleri sürüyor. Ekrem İmamoğlu’nun ise para kasalarıyla buluştuğu otelde kameraların bantlanması ve taşınan bavullar merak konusu oldu. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.