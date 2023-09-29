Osmanlı’dan miras Ayasofya camileri! İstanbul’da Ayasofya isimli 2 cami bulunuyor

Bizans döneminde kiliselere genellikle "Kutsal Bilgelik" anlamına gelen "Ayasofya" ismi veriliyordu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de fethedilen yerlerdeki mabedler yıkılmadı, camiye çevrildi. Türkiye'de Ayasofya Kilisesi'nden devşirilen 9 cami var. Bu dokuz camiden 2’si İstanbul'da yer alıyor. Biri Ayasofya-i Kebir Camii diğeri ise Küçük Ayasofya Camii. İşte tüm detaylar…

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