29 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Osmanlı’dan miras Ayasofya camileri! İstanbul’da Ayasofya isimli 2 cami bulunuyor

Osmanlı’dan miras Ayasofya camileri! İstanbul’da Ayasofya isimli 2 cami bulunuyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.09.2023 13:14
Bizans döneminde kiliselere genellikle "Kutsal Bilgelik" anlamına gelen "Ayasofya" ismi veriliyordu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de fethedilen yerlerdeki mabedler yıkılmadı, camiye çevrildi. Türkiye'de Ayasofya Kilisesi'nden devşirilen 9 cami var. Bu dokuz camiden 2’si İstanbul'da yer alıyor. Biri Ayasofya-i Kebir Camii diğeri ise Küçük Ayasofya Camii.  İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hiçbir sorun Erdoğan olmadan çözülmüyor
"Hiçbir sorun Erdoğan olmadan çözülmüyor"
A Haber patlamanın olduğu evde!
A Haber patlamanın olduğu evde!
Osmanlı’dan miras Ayasofya camileri!
Osmanlı’dan miras Ayasofya camileri!
A Haber Meclis Genel Kurulu’nda!
A Haber Meclis Genel Kurulu'nda!
Adana’da rüşvet operasyonu!
Adana'da rüşvet operasyonu!
Doğalgaz patlaması neden olur?
Doğalgaz patlaması neden olur?
FETÖ’ye para transferi operasyonu!
FETÖ'ye para transferi operasyonu!
Türkiye’yi korkutan çifte patlama!
Türkiye’yi korkutan çifte patlama!
Şahinler çetesi çökertildi
Şahinler çetesi çökertildi
Ganire Paşayeva son yolculuğuna uğurlandı
Ganire Paşayeva son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı
AK Parti Çanakkale seçim ofisine taşlı saldırı
Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?
Yeni dönemde Türkiye’nin gündemi ne olacak?
Daha Fazla Video Göster