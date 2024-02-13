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Osmanlı Devleti'ni hedef alan CHP'li Yılmaz Büyükerşen'e Nebi Hatipoğlu'ndan sert tepki

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.02.2024 15:05
Güncelleme:13.02.2024 15:09
CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Osmanlı’yı hedef alarak, "Ne zaman şehzade veya padişahlardan birine karı alacaklar. Hemen sefer yapıyorlar Avrupa'ya. Beyaz tenli, mavi gözlü olacak diye." ifadelerini kullandı. Skandal sözler sonrası Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu çok sert tepki gösterdi.
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