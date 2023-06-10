Orta Doğu’nun kaderi 6 günde değişti! En hızlı dönük noktası: 6 gün savaşları

Dünya tarihi farklı sebeplerle yaşanan değişim ve dönüşümlerle dolu. Bunların her biri, bütün insanlığın kaderini etkileyebilecek büyüklükte. A Haber dış haberler editörü Elif Saatçıoğlu'nun hazırladığı Dönüm Noktası 6 gün savaşlarını ele aldı.

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