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Orta Doğu'da tansiyon yüksek! A Haber sıcak bölgede

Orta Doğu'da tansiyon yüksek! A Haber sıcak bölgede

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.09.2024 12:50
İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Hizbullah güçleri, İsrail'in kuzeyine 120'den fazla roketle saldırı düzenledi. Roketlerin düştüğü Hayfa yakınlarındaki yerleşim yerinde 3 kişi yaralandı. Son durumu A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna o noktadan gelişmeleri aktardı.
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