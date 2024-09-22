Orta Doğu'da tansiyon yüksek! A Haber sıcak bölgede

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Hizbullah güçleri, İsrail'in kuzeyine 120'den fazla roketle saldırı düzenledi. Roketlerin düştüğü Hayfa yakınlarındaki yerleşim yerinde 3 kişi yaralandı. Son durumu A Haber muhabiri İslim İstanbullu ve kameraman Ertan Tuna o noktadan gelişmeleri aktardı.

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