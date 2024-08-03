Organik sebze-meyve üretimi! Vatandaşlar ürünleri dalında topluyor

İstanbul Arnavutköy'de belirlenen bir arazide organik sebze ve meyve üretiliyor. Tarladan ürün toplayıp satın almanın keyfini yaşamak isteyenler bölgeye akın ediyor. A Haber muhabiri İslim İstanbullu detayları aktardı.

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