08 Aralık 2022, Perşembe
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Önce takip sonra şantaj! Sözde dedektiflerin şantaj tezgahı çöktü
Ankara'da Akın Ü. ve oğlu Doğukan Ü. aralarında profesörlerin, iş insanlarının da olduğu kişilerle eşlerini takip etmek için anlaştı. Baba ve oğlu, elde ettikleri bilgileri kendilerini tutanlara vermek yerine takip ettikleri kişilere şantaj yapmak için kullandı.