Önce takip sonra şantaj! Sözde dedektiflerin şantaj tezgahı çöktü

Ankara'da Akın Ü. ve oğlu Doğukan Ü. aralarında profesörlerin, iş insanlarının da olduğu kişilerle eşlerini takip etmek için anlaştı. Baba ve oğlu, elde ettikleri bilgileri kendilerini tutanlara vermek yerine takip ettikleri kişilere şantaj yapmak için kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN