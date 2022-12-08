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Önce takip sonra şantaj! Sözde dedektiflerin şantaj tezgahı çöktü

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Giriş: 08.12.2022 08:46
Ankara'da Akın Ü. ve oğlu Doğukan Ü. aralarında profesörlerin, iş insanlarının da olduğu kişilerle eşlerini takip etmek için anlaştı. Baba ve oğlu, elde ettikleri bilgileri kendilerini tutanlara vermek yerine takip ettikleri kişilere şantaj yapmak için kullandı.
Önce takip sonra şantaj! ÖNCE TAKİP SONRA ŞANTAJ!

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Önce takip sonra şantaj
Önce takip sonra şantaj
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