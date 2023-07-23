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Önce Abbas son Netanyahu geliyor! Hangi konular ele alınacak?

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Giriş: 23.07.2023 08:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta iki önemli ismi ayrı ayrı misafir edecek. Önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 gün sonra da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Türkiye'ye gelecek. iki kritik görüşmenin önemi hem bölge; hem de Türkiye için büyük. İşte ayrıntıları…
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