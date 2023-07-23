23 Temmuz 2023, Pazar
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Önce Abbas son Netanyahu geliyor! Hangi konular ele alınacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki hafta iki önemli ismi ayrı ayrı misafir edecek. Önce Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 gün sonra da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Türkiye'ye gelecek. iki kritik görüşmenin önemi hem bölge; hem de Türkiye için büyük. İşte ayrıntıları…