Ömer Tuğrul İnançer'e son veda: Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden yazar, hukukçu, muttasavvıf ve Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini olarak bilinen Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında hayatını kaybetti. Hakk'a yürüyen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlara alınarak Fatih Camii'ne götürüldü. İnançer'in cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Başkan Erdoğan da katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.



76 yaşında ölen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden saat 14.00 sıralarında alındı.



İnançer'in cenazesi Karagümrük'ten Fatih Camii'ne yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşındı.

Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi.

İnançer'in cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.



İnançer için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Başkan Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün hocamızı hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul hocamızı hayatında, ölüm noktasında ölümün bir yok oluş değil ölümün ancak ebedi aleme tebdili mekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik" dedi.



Başkan Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in tabutuna da omuz verdi.