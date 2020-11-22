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Ölüm riskini hiçe saydılar: AVM'deki vatandaşlar sandalye olmayınca yerlere oturarak yemek yedi

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Giriş: 22.11.2020 19:05
Güncelleme:22.11.2020 19:14
İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında yemeklerini alan vatandaşlar yere oturarak yemek yedi. Görüntüler sosyal medyada gün boyu konuşuldu.

İzmir'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanlar, yere oturarak yedi. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GENELGE YAYINLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelgeyle lokanta, kafe ve restoran gibi yeme içme yerlerinden masa ve sandalyeler kaldırılırken, paket servis ya da 'gel- al' hizmetine geçildi. İzmir'de, masa ve sandalyelerin kaldırıldığı alışveriş merkezindeki yemek katında restoranlardan yiyecek alanların, yerlere ve kenarlıklara oturarak, yediği görüldü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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