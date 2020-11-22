Sokağa çıkma yasağına saatler kaldı: İşte yeni tedbirlerle başlayan sürece dair tüm detaylar

Sigara içen bir kişi ise "Meydanda sigara içilmemesi gerektiğini duymuştuk. Ama biz tiryakiyiz. Eskiden beri sigara içmeden duramıyoruz. Sigara zaten 20 lira bir de 900 lira ceza 920 lira oldu. Bundan sonra dışarıda sigara içmem