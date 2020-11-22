Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
22 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Sokağa çıkma yasağına saatler kaldı: İşte yeni tedbirlerle başlayan sürece dair tüm detaylar Sokağa çıkma yasağına saatler kaldı: İşte yeni tedbirlerle başlayan sürece dair tüm detaylar Ülke genelinde artan koronavirüs vaka sayıları nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde saat 22.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı saat 05.00 sularında sona erecek. İşte alınan tedbirler kapsamında merak edilen tüm sorular ve yanıtları... Giriş Tarihi: 22.11.2020 17:48 Güncelleme Tarihi: 22.11.2020 18:02 GALERİ DEVAM EDİYOR
Vatandaşlar maske takma yasağına genelde uyarken bazı turistlerin bu kurala uymadığı görüldü. İstiklal Caddesi'nde denetimlerini sürdüren polis ekipleri maske takmayan ve sigara içenlere idari para cezası uyguladı.
İstiklal Caddesi üzerinde maske takmadığı ve sigara içtiği görülen turist için yanındaki Türkçe bilen arkadaşı polise, "Yasaklardan haberimiz yoktu. Bu defa affedin"
https://www.ahaber.com.tr/video/gundem-videolari/sokaga-cikma-yasagi-sonrasi-istanbulda-son-durum-nasil-a-haber-muhabiri-canli-yayinda-detaylari-aktardi
Koronavirüs tedebirleri kapsamında lokanta ve restoranlar içeriye müşteri almıyor. Oturarak yemek yemenin yasaklanması ile Taksim Meydan'daki büfelerin önünde kuyruklar oluştu.
Sigara içen bir kişi ise "Meydanda sigara içilmemesi gerektiğini duymuştuk. Ama biz tiryakiyiz. Eskiden beri sigara içmeden duramıyoruz. Sigara zaten 20 lira bir de 900 lira ceza 920 lira oldu. Bundan sonra dışarıda sigara içmem