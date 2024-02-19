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Olta balıkçılarının uğrak yeri: Galata Köprüsü! Manzara eşliğinde olta atıyorlar

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 14:46
İstanbulluların vazgeçilmez tutkularından biri Boğaz'da balık tutmak. Çok sayıda kişi boş vakitlerinde Galata Köprüsü'nde akın ederek oltalarını atıyor sabırla en taze balık için beklemeye başlıyor.
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Manzara eşliğinde olta atıyorlar
Manzara eşliğinde olta atıyorlar
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