Olta balıkçılarının uğrak yeri: Galata Köprüsü! Manzara eşliğinde olta atıyorlar

İstanbulluların vazgeçilmez tutkularından biri Boğaz'da balık tutmak. Çok sayıda kişi boş vakitlerinde Galata Köprüsü'nde akın ederek oltalarını atıyor sabırla en taze balık için beklemeye başlıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN