Öldürülen iki genç kızın cenazesi defnedildi!

Tüm Türkiye’nin kanını donduran o olay. İstanbul Fatih’te surlardan atlayarak hayatına son veren Semih Çelik'in öldürdüğü iki kadının cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi...

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