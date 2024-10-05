05 Ekim 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Öldürülen iki genç kızın cenazesi defnedildi!

Öldürülen iki genç kızın cenazesi defnedildi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2024 20:02
Tüm Türkiye’nin kanını donduran o olay. İstanbul Fatih’te surlardan atlayarak hayatına son veren Semih Çelik'in öldürdüğü iki kadının cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Öldürülen iki genç kızın cenazesi defnedildi!
Öldürülen iki genç kızın cenazesi defnedildi!
Başkan Erdoğan’dan Batı’ya tarihi ’soykırım’ ayarı!
Başkan Erdoğan'dan Batı'ya tarihi 'soykırım' ayarı!
A Haber Kassam komutanının vurulduğu yerde
A Haber Kassam komutanının vurulduğu yerde
Oruç Reis’te rota Somali!
Oruç Reis'te rota Somali!
Orta Doğu savaşa sürükleniyor
"Orta Doğu savaşa sürükleniyor"
Tahran sokaklarına asıldı!
Tahran sokaklarına asıldı!
Oruç Reis Somali için İstanbul Boğazı’ndan geçiyor!
Oruç Reis Somali için İstanbul Boğazı'ndan geçiyor!
Canlı yayında Beyrut katliamı!
Canlı yayında Beyrut katliamı!
Yargının kararına saygı duyuyoruz
"Yargının kararına saygı duyuyoruz"
İsrail’in hedefi bölgesel savaş: 11 Ekim’e dikkat
İsrail’in hedefi bölgesel savaş: 11 Ekim’e dikkat
Yerli ve milli silahlar TEKNOFEST’te!
Yerli ve milli silahlar TEKNOFEST’te!
Bombalar altında uçak seferi
Bombalar altında uçak seferi
Daha Fazla Video Göster