Okullarda koronavirüs tedbirleri belirlendi! İşte okullar için Kovid-19 rehberi

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Rehberde öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları, öğrenci servisi personeli ile öğrencilerle aynı evde yaşayanların tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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