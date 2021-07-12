Okullar 6 Eylül'de açılacak | Telafi eğitimleri tüm hızıyla sürecek! Tarlalara mobil okullar kuruluyor

6 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim döneminde, telafi eğitimler tüm hızıyla sürecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni dönemde ailelerin isteği üzerine öğrencilerin sınıf tekrarı yapabileceğini anlattı. Okullar açıldığında da telafi eğitimlerin süreceğini belirten Bakan Selçuk, “Yapılacak tarama ve değerlendirmeler sonucu tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak.” dedi. Bakan Selçuk ayrıca, tarlalara mobil okullar kuruluyor diyerek Gezici EBA sistemini anlattı. Bu kapsamda EBA mobil destek araçları hem erişim zor olduğu hem ihtiyaç duyan köylere, hem de mevsimlik tarım çalışanlarının çocukları için bölgelere giderek mobil okullar kuruyor. Böylece o noktalardaki çocukların eğitimlerine katkı sağlanıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN