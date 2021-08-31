31 Ağustos 2021, Salı
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Okula uyum haftası yarın başlıyor! 3 gün sürecek öğrenciler okula alışacak
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 3 gün sürecek olan uyum eğitimi yarın başlıyor. Öğrenciler, okullara belirli saatlerde gidecek, okula alışmaya başlayacak ve öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.