Okula uyum haftası yarın başlıyor! 3 gün sürecek öğrenciler okula alışacak

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 3 gün sürecek olan uyum eğitimi yarın başlıyor. Öğrenciler, okullara belirli saatlerde gidecek, okula alışmaya başlayacak ve öğretmenleri ile diyaloglarını geliştirecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

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