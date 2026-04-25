Okul güvenliğine bekçi ve güvenlik korucusu desteği

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gazete ve televizyonların temsilcileriyle bir araya geldi ve güncel olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. Mustafa Çiftçi, okul güvenliğine bekçi ve güvenlik korucusu desteğinin geleceğini açıkladı. Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 30 bin bekçi bulunduğunu, bu bekçilerin güneş battıktan sonra görev yaptığını söyledi. Bekçilerin gece dışında çalışma yetkisinin İçişleri Bakanına verildiğini kaydeden Çiftçi “Ben bu yetkimi 81 il valimize devrettim. Bunların çalışma saatlerini belirleme yetkisi artık il valilerimizde” diye konuştu.