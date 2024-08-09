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Öğrencilerin sınıf ve öğretmenleri artık kura yöntemi ile belirlenecek

Öğrencilerin sınıf ve öğretmenleri artık kura yöntemi ile belirlenecek

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.08.2024 15:10
Öğrencilerin öğretmenleri artık e-Okul üzerinden kura yöntemi ile belirlenecek. Yeni döneme dair detayları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu aktardı.
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