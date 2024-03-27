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Nusr-Et'e saldırıda flaş gelişme! Bakan Ali Yerlikaya detayları duyurdu: Barış Boyun ve Volkan Reçber suç örgütü...

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Giriş: 27.03.2024 11:06
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş'ta bulunan "Nusr-Et" isimli mekana yönelik düzenlenen silahlı saldırıya karışanlara yönelik düzenlenen operasyonun detaylarını paylaştı. Bakan Yerlikaya, saldırının Barış Boyun ve Volkan Reçber suç örgütlerinin talimatıyla düzenlendiğini açıklayarak 5 kişinin yakalandığını söyledi.
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