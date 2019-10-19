19 Ekim 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
19.10.2019

Nuri Pakdil için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde yaşamını yitiren 85 yaşındaki yazar, fikir adamı Nuri Pakdil'in hayatını kaybetmesi üzerine Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ikindi ve akşam namazlarından sonra Kudüs Şairi olarak bilinen Nuri Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Harem-i Şerif'te kılınan ikindi ve akşam namazlarının ardından cemaatten bir grup, vefat eden Nuri Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti.

Dün, Ankara Şehir Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil'in naaşı, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'na defnedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Nuri Pakdil için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Nuri Pakdil için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
'Kudüs şairi' Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı
'Kudüs şairi' Nuri Pakdil son yolculuğuna uğurlandı
TSK'ya atılan çirkin iftiraya tokat gibi cevap
TSK'ya atılan çirkin iftiraya tokat gibi cevap
Başkan Erdoğan'dan asker selamı!
Başkan Erdoğan'dan asker selamı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de konuştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de konuştu
Başkan Erdoğan: Terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmadık
Başkan Erdoğan: Terör örgütü ile masaya oturacak kadar alçalmadık
Resulayn'da cephanelik bulundu!
Resulayn'da cephanelik bulundu!
Teröristler geri çekilmezse ne olacak? İşte cevabı...
Teröristler geri çekilmezse ne olacak? İşte cevabı...
Almanya'da canlı yayına damga vuran sözler!
Almanya'da canlı yayına damga vuran sözler!
Güvenlik bandı aşıp Reis diye sarıldı
Güvenlik bandı aşıp "Reis" diye sarıldı
Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e ahde vefa!
Başkan Erdoğan'dan Nuri Pakdil'e ahde vefa!
Daha Fazla Video Göster