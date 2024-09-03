03 Eylül 2024, Salı
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Numan Kurtulmuş'tan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, siyasi partilerle görüşmelerini sürdüreceğini belirterek, “1 Ekim’den itibaren Türkiye’de çok yapıcı bir Meclis çalışması ortaya koymak için gayret edeceğiz.” dedi.