13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi! Kimlik talebinde bulunan seçmenler için hafta sonu açık olacak

Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi! Kimlik talebinde bulunan seçmenler için hafta sonu açık olacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2023 09:34
Seçimlerde oy kullanacakların kimlik kartı talebi için nüfus müdürlükleri hafta sonu mesaisi yapıyor. A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu Eyüpsultan Nüfus Müdürlüğünden son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi!
Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi!
Okullarda seçim hazırlıkları!
Okullarda seçim hazırlıkları!
Şehidin kanı kanı yerde kalmadı!
Şehidin kanı kanı yerde kalmadı!
Batı’nın Başkan Erdoğan düşmanlığı
Batı'nın Başkan Erdoğan düşmanlığı
DEv projeye bir ödül daha!
DEv projeye bir ödül daha!
Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor!
Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor!
A Haber’de kritik açıklamalar
A Haber’de kritik açıklamalar
Yüzde 50+1 sistemi değişiyor mu? Başkan Erdoğan’dan flaş sözler
Yüzde 50+1 sistemi değişiyor mu? Başkan Erdoğan'dan flaş sözler
Seçimin nabzı A Haber’de atacak
Seçimin nabzı A Haber'de atacak
Başkan Erdoğan’dan seçim açıklaması
Başkan Erdoğan'dan seçim açıklaması
’’Bay bay Kemal sen kimsin!’’
''Bay bay Kemal sen kimsin!''
Erdoğan: Muharrem Bey’i bugün aradım’’
Erdoğan: "Muharrem Bey'i bugün aradım''
Daha Fazla Video Göster