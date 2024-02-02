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Nijer Başbakanı Ankara'ya geldi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 00:59
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine'yi kabul etti.
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