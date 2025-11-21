21 Kasım 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Netanyahu'dan Türkiye ve Suudi'lere F-35 tepkisi
Netanyahu’dan Türkiye ve Suudi’lere F-35 tepkisi

Netanyahu'dan Türkiye ve Suudi'lere F-35 tepkisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.11.2025 09:52
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya merkezli bir İsrail kanalına röportaj vererek F-35’leri gündemine aldı. Netanyahu, açıklamalarında Suudi Arabistan ve Türkiye’yi hedef alırken, ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı vereceğine inanmadığını belirtti ve “Muhammed bin Selman, Trump’tan istediği her şeyi alamadı” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Netanyahu’dan Türkiye ve Suudi’lere F-35 tepkisi
Netanyahu’dan Türkiye ve Suudi’lere F-35 tepkisi
Netanyahu'dan Türkiye ve Suudi'lere F-35 tepkisi
Öcalan ile görüşme nasıl olacak?
Öcalan ile görüşme nasıl olacak?
Doğurganlık oranı felaket
"Doğurganlık oranı felaket"
Başkan Erdoğan Güney Afrika yolcusu!
Başkan Erdoğan Güney Afrika yolcusu!
Eşi üzerinden bahis oynayan yorumcu kim?
Eşi üzerinden bahis oynayan yorumcu kim?
Esenyurt’ta böcek ilacı zehirledi!
Esenyurt'ta böcek ilacı zehirledi!
Böcek ailesi otelde kilitli kaldı
Böcek ailesi otelde kilitli kaldı
11. Yargı Paketinin Meclis’e sunumu ertelendi!
11. Yargı Paketinin Meclis'e sunumu ertelendi!
Usulsüz reçete ile SGK’yı dolandıran 7 kişiye gözaltı kararı!
Usulsüz reçete ile SGK'yı dolandıran 7 kişiye gözaltı kararı!
Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor!
Terörsüz Türkiye komisyonu toplanıyor!
DEM Parti adına imralı’ya gidecek o isim!
DEM Parti adına imralı'ya gidecek o isim!
1 milyon 913 bin hap ele geçirildi
1 milyon 913 bin hap ele geçirildi
Daha Fazla Video Göster