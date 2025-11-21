21 Kasım 2025, Cuma
Netanyahu'dan Türkiye ve Suudi'lere F-35 tepkisi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya merkezli bir İsrail kanalına röportaj vererek F-35’leri gündemine aldı. Netanyahu, açıklamalarında Suudi Arabistan ve Türkiye’yi hedef alırken, ABD’nin Türkiye’ye F-35 savaş uçağı vereceğine inanmadığını belirtti ve “Muhammed bin Selman, Trump’tan istediği her şeyi alamadı” ifadelerini kullandı.