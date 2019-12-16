Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı nasıl yakalandı? İşte operasyonun detaylar

17 yıl önce katledilen Necip Hablemitoğlu, cinayetinin dosyası fail meçhul cinayetler arasında tozlu raflara kaldırılmışken, Türkiye'den flaş bir adım geldi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün titiz çalışma sonucunda Ukrayna'daki katil zanlısının ismine ulaşıldı. Bu hamleden sonra harekete geçen ekipler film gibi bir operasyon gerçekleştirerek Hablemitoğlu'nun katil zanlısını kıskıvrak yakaladı. Operasyonun detaylarını A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan DHA muhabiri Hilal Öztürk anlattı.

Hablemitoğlu'nun katil zanlısı nasıl yakalandı? Film gibi operasyon...

17 yıl önce katledilen Necip Hablemitoğlu, cinayetinin dosyası fail meçhul cinayetler arasında tozlu raflara kaldırılmışken, Türkiye'den flaş bir adım geldi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün'ün titiz çalışma sonucunda Ukrayna'daki katil zanlısının ismine ulaşıldı. Bu hamleden sonra harekete geçen ekipler film gibi bir operasyon gerçekleştirerek Hablemitoğlu'nun katil zanlısını kıskıvrak yakaladı.

Operasyonun detaylarını A Haber canlı yayınına telefonla bağlanan DHA muhabiri Hilal Öztürk anlattı.